Pärnu Postimees vahendas, et LVM Kinnisvara aastakokkuvõte näitab, et lõppenud aasta kõige odavam korter osteti ühe euroga, kalleima hind ulatus aga ligemale 1,2 miljoni euroni.

Ettevõtte koostatud pingereast selgub, et riigi kalleim korter maksis 1 198 000 eurot ja see asub Tallinnas. See korter oli ligemale kaks korda kallim Tartu kalleimast eluasemest, mille eest tuli välja käia 672 000 eurot.