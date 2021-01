Paide eelmine kultuurijuht asus tööle Järva vallas

Müller täidab 4. jaanuarist kultuuritöö spetsialisti ametikoha praeguse spetsialisti eemaloleku ajaks. «Olles varem Üllega kokku puutunud, usun, et Järva valla kultuurielu on kindlates kätes ja hästi juhitud. Kindlasti on Üllel meile palju kogemusi jagada ja loodan, et tema tegemisi saadab edu,» tervitas uut töötajat Järva vallavanem Arto Saar.