„Postmargid on iga aasta tähistanud väärikaid sündmusi ja isikuid riigis ja ühiskonnas,“ ütles Eesti Posti juhatuse liige Kaida Kauler. „Sel aastal saavad oma postmargi teiste hulgas näiteks juubeleid tähistavad Eesti tsiviillennundus, Eesti Pimedate Liit ning Eesti Ornitoloogiaühing. Loodusest ja loomadest on markidele planeeritud muuhulgas näiteks rukkilill, kärp ning rahvusloom hunt.“ Lisaks on Kauleri sõnul margiplaanis taas ka koht järjekordsetele jõulumarkidele.