Linnameeskonnaga liitub kunagine Eesti esiväravavaht ja noor mängumees

36-aastane Aksalu tuli 2015. aastal Seinäjoki SJK ridades Soome meistriks ja aasta hiljem karikavõitjaks. Kokku jäi tema saldoks SJK eest aastatel 2013-2019 156 liigamängu.

Kuressaares sündinud Aksalu tegi oma Premium liiga debüüdi FC Kuressaare eest 15-aastasena 2000. aastal, FC Flora väravat kaitses Aksalu aastatel 2003-2012 122 meistriliiga mängus, tulles 2003. aastal ka Eesti meistriks.

2009. aasta jaanuaris sõlmis Aksalu lepingu toona Inglismaa esiliigasse kuulunud Sheffield Unitediga, kelle eest vigastuste tõttu jäigi debüüt tegemata. Eesti koondises debüteeris Aksalu 2007. aasta maavõistlusmängus Montenegro vastu. Pärast Sergei Pareiko karjääri lõpetamist oli Aksalu aastatel 2015-2018 Eesti koondise põhiväravavaht, kandes kahel korral ka koondise kaptenipaela.

Samuti omandas Paide linnameeskond Nõmme Unitedilt Eesti U21 koondise 20-aastase ääreründaja Raimond Eino mängijaõigused.

Mihkel Aksalu tunnistas, et tal on väga hea meel, et sain Paide linnameeskonnaga liituda. „Ootan põnevusega algavat hooaega, et saaksin aidata klubil seatud eesmärke täita.“

Spordidirektor Gert Kams lisas, et Mihkel on professionaal selle kõige paremas tähenduses. „Tema suhtumine, pühendumine, töökus ja kirg jalgpalli vastu on just selline, mida me igalt mängijalt ootame. Oma sportliku võimekuse ja liidriomadustega tõstab ta meie meeskonna taset arvestataval määral.“

FOTO: Albert Kerstna/Stuudio24.ee

Samuti omandas Paide linnameeskond Nõmme Unitedilt Eesti U21 koondise 20-aastase ääreründaja Raimond Eino mängijaõigused.

Eelmisel hooajal Nõmme Unitedi eest esiliigas 27 mänguga 11 väravat löönud Eino alustas oma jalgpallikarjääri Saku Sportingus. 2017. aastal mängis ta FC Flora U21 eest kaheksal korral eEsiliigas, saldo Nõmme Unitedis oli kolmel järgneval hooajal 96 mängu ja 40 väravat.

Eesti noortekoondiseid kokku 18 mängus esindanud Eino sõlmis Järvamaa esindusklubiga kolmeaastase lepingu ja hakkab Paide linnameeskonnas kandma särginumbrit 17.

Raimond Eino ütles, et ta on väga õnnelik, et saab oma karjääris sammu edasi teha niivõrd ambitsioonikas klubis nagu Paide linnameeskond. „Teen kõik selleks, et meeskonna eesmärgid täituksid ja ootan huviga uut hooaega!“