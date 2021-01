Täna loendas muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik Karen Klandorf koos restauraator Paul Uibopuuga Paide Reopalu kalmistul on rüüstatud kalmuristid. Restauraatori hinnangul on paarisaja varastatud tahvli taastamisväärtus 37 000 eurot, kuid see ei arvesta kuluuriväärtuslikku hävingut, mida taastada on pea võimatu.