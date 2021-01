Türilased muutusid veelgi liikuvamaks

Omalt poolt kiitsid korraldajad Türi lasteaia Kaisukarude rühma, kes õpetajate eestvedamisel liikusid nelja päevaga läbi suure tähekese matkaraja kogu rühmaga. Eeskujud on liikumisharjumise kujunemisel väga olulised ja seetõttu kingiti esimene loosiauhind just sellele liikumist armastavale rühmale.

Lisaks ettevalmistatud liikumisradadele said osalejad esimeselt rajalt kaasa ribahelkurid, mis aitasid neil olla veelgi nähtavamad. Peale viie matkaraja läbimist loositi osalejate vahel välja erinevat spordivarustust nagu jalgpall, korvpall, võrkpall, graatsiaketas, fitpall, discgolfi ketas, lauatennisekomplekt, rulluisud, hüppenöör, lastesuusad, laste ujumistarbed, sulgpallikomplekt, petanque komplekt ja palju muud ning loomulikult kinkekaarte Türi spordihoonelt, Türi ujulalt ja Türi elamuspargilt. Kõigi õnnelike võitjatega võetakse ühendust ja oma loosiõnn on võimalik kätte saada kuni 31. jaanuarini Türi spordihoonest. Igal õnnelikul võitjal on võimalik auhinnalaualt omale auhind ise valida.