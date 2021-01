Linn andis jäätmekäitlusettevõttele teada, et rikutud maa-ala asub Paide linna territooriumil. Ettevõttele tehti ettepanek vabatahtlikuks kahjude likvideerimiseks. See tähendab, et pinnase kahjustused ehk prügiauto tekitatud rööpad tuleb likvideerida hiljemalt 15. jaanuariks. Haljastus tuleb taastada esimesel võimalusel sõltuvalt ilmastiku tingimustest, muruseeme tuleb külvata hiljemalt mais.