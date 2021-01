Maanteeinfo uus number on 1247

Maanteeinfo telefonile saab edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta. Näiteks kui teel on liiklustakistus, tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms), teel on liiklusohtlikud augud, kruusatee on halvas seisukorras, teel on libe või lumme tuisanud jne.