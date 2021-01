Kindlustatule on alati tagatud töötuskindlustushüvitis miinimumsuuruses. Hüvitise minimaalne päevamäär on sel aastal 9,73 eurot. Minimaalne hüvitis 31 kalendripäeva eest on 301,63 eurot.

Oluliselt suurenes töötutoetus. Töötutoetus on alanud aastal senise 35 protsendi asemel 50 protsenti eelmise aasta töötasu alammäärast. Töötutoetuse päevamäär on nüüd 9,42 eurot päevas. 31-kordne toetuse päevamäär on alanud aastal 292,02 eurot, eelmisel aastal oli see pisut üle 189 euro.

Kõigile inimestele, kellele on juba töötutoetus määratud, muutus töötutoetuse päevamäär 1. jaanuarist automaatselt.