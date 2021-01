Häberlil on UEFA Pro treenerilitsents ning ta on muuhulgas lõpetanud Šveitsis rakenduskõrgkoolis treeneritöö eriala magistriõpingud.

Abitreeneri kohale asunud 37-aastane Norbert Hurt on juhendanud peatreenerina Tartu JK Tammekat ja Tallinna FC Florat, kelle tüüris 2015. aastal Eesti meistriks. Viimased aastad on Hurt olnud Eesti meistriks tulnud ja UEFA Euroopa liigas play-off ringi jõudnud Flora spordidirektor ning Eesti U17 koondise peatreener. Tema käe all alistas U17 koondis 2019. aastal teiste seas Hispaania, Rootsi ja Prantsusmaa eakaaslased. Hurt lõpetas 2012. aastal Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna magistrikraadiga ja tal on UEFA Pro treenerilitsents.