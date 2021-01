Poopuu pakkus, et ringirallimine sai teoks teisipäeva õhtul kl 18 ja 20 vahel, pigem nii kella 19 paiku. „Olin staadioni kõrval asuvas Türi spordihoones tööl ja paar korda oli kuulda, et keegi sõitis lähedal ATVga. Töökabinetist välja vaadates, sealt staadionit ei paista, ma kedagi ega midagi ei näinud ja lõpuks kadus ka ATV hääl ära,“ meenutas ta. „Mootorimüra tundis ikka väga lähedal, meil on maja juures küll sissesõidu keelumärgi, kuid et ma aga kedagi ei näinud, siis ka ei reageerinud.“