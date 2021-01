Pildid on mustvalged, kuid oletatav haudade rüüstaja neil on üsna hästi näha. Kahjuks pole terane lehelugeja, kes pildid tegi märkinud ära kuupäeva, millal kahtlane mees Reopalu surnuaial kopsis.

Fotodelt on näha, et maad katab lumekirme, mistõttu võib oletada, et rüüsteretk leidis aset viimase kuu või pooleteise vältel.

Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts ütles, et tal uut teavet hauaristide rüüstamise kohta pole: "Sotsiaalmeedia kommentaaride alt lugesin vaid kellegi postitust, et nägi kahtlast tegevust."

Vandaali tabamiseks on oluline, et ka Järva Teatajaga fotosid jaganud inimene annaks politseile originaalkvaliteedis fotosid ning täpsustaks piltide tegemise aja.

Eile tellis muinsuskaitseamet Reopalu kalmistul inventuuri, millega tuvastati, et varastatud on nimeplaadid ja muid tähiseid 186 ristilt. Taastamisväärtuses tekitatud kahju on 37 000 eurot, kuid kultuurilväärtuslik kahju on muuseumi teadusjuhi kinnitusel hindamatu.