Liiklusõnnetusse sattunud autojuht: Järva-Jaani inimeste abivalmidus on erakordne!

Teelt väljasõitmine juhtus mõnisada meetrit enne Järva-Jaanit. See oli autojuhile esimene selline õnnetus. "Mõned aastad mul sõidukogemust ikka juba on ja seni on kõik talved hakkama saadud. Nüüd juhtus nii, et auto hakkas ühes teeservast teise käima, sai korralikult rooliga võimeldud, kuid lõpuks maandusin ikka maanteekraavis," kirjeldas ta. "Usun, et kui kiirus oleks suurem olnud, oleksin võinud auto ka üle katuse käia."