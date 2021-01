Paides saab varsti õppida moodsat klaasikunsti

Paide kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such ütles, et klaasiga tutvumist on hea alustada lihtsamatest tehnikatest nagu klaasimaal ja vitraaž, mida omal ajal ühtselt klaasimaalikunstiks nimetati. "See on oskus läbipaistvatest värvilise klaasi osadest koostada kujundlikke pilte või läbipaistvate värvidega maalida klaasile kujutisi. Sõltuvalt valgusest muutub klaasimaali värving alatasa," rääkis ta.