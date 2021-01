Ettevõtmise korraldajad andsid toetuskampaania eel teada, et kraanaauto oleks varjupaiga kraanade kollektsioonile väärt täiendus. Ühtlasi on see seni ka kõige kallim päästeaktsioon, sest masina eest küsiti 3700 eurot.

Üleskutse läks automoto foorumisse üles jõululaupäeva õhtul ja esimesed annetused tulid kiiresti. Esimese ööpäevaga kogunes veerandsaja annetaja toel ligi 1400 eurot. Annetatud on nii väiksemaid kui ka suuremaid summasid viiest eurost kuni 185 euroni.

Uue aasta esimeseks päevaks oli 80 annetaja toel kogunenud 3378 eurot ja pühapäevaks juba 3508 eurot.

Selleks osutus Aryval Auto Transport OÜ ja Tuve Kärner ütles neile meestele edasi suured tänusõnad.

Nädala alguses andis varjupaiga eestvedaja Tuve Kärner teada, et summa tuli 3. jaanuari õhtuks kokku. «See oli päris suur üllatus, et raha kogumiseks kulus vaid 11 päeva – 3700 eurot on ju päris suur summa,» sõnas ta.

Kärner lisas, et nüüd mõtlevad varjupaiga inimesed omakeskis, kuidas autokraana soetamist toetanud inimesi tänada. Annetajaid oli selleks ajaks üle 90, nii et tänutahvelgi tuleb päris suur.

Kolmapäeval sõitis Tuve Kärner Lõuna-Eestisse läbirääkimistele, et saada selgust, millal ja kuidas autokraana senisest asukohast Järva-Jaani jõuab. Müüja osutus sõbralikuks inimeseks ja leidis ka ettevõtte, kes kraana Järva-Jaani ära tooks.

Selleks osutus Aryval Auto Transport OÜ ja Tuve Kärner ütles neile meestele edasi suured tänusõnad.

Autokraana MAZ väljalaskeaasta on 1978, mudel Ivanovets KS-3571 (teleskoopnoolega). Masin töötab ja ka dokumendid on võimalik korda ajada.