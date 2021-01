Kas laul teeb rinna rõõmsaks?

Selleks on kontsertlavastuses esitamiseks välja valitud oma lemmiklood, nii Eesti estraadiklassikast, poplugudest kui ka maailmaparemikust – Artur Rinnest Vaiko Eplikuni, sekka Queen ja The Beatles. Rõõmsad ja lüürilised laulud toovad naeratuse suule ja viivad kuulajad seiklema elu ja armastuse radadele.

„Lihtsalt, rõõmuks” räägib sõprusest, meeste ja naiste vahelistest suhetest, mõistmisest ja mittemõistmisest, koostegemise rõõmust. Laval on viis meest ja üks naine ning õhtu möödub vallatu koketeerimise saatel. Tahad või ei, aga laul teeb rinna rõõmsaks.

See on lavastus sellest, mis liigutab inimest kurbuses ja rõõmus, üksinduses ja armastuses – muusikast. Lavastuse idee ja teostuse taga on Toomas Suuman, Silja Miks, Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Imre Õunapuu, Vootele Ruusmaa (külalisena) ja Teno Kongi (külalisena).