Vanarahvas teadis öelda, et pärast aasta esimese päeva möödumist võib põrandaid pühkida, kuid tolm ja praht tuleb jätta ukse juurde, mitte kohe ära visata. Seda võib teha alles aasta viiendal päeval. Kui pühkida tolm ja mustus kodust välja, pühid ära pere õnne.

Tänapäeval on sellist tava keerukas kui mitte võimatu järgida. Ainuüksi mõte sellest, et viis päeva troonib toanurgas tolmune kuhil, ajab allergiku aevastama. Vaevalt et pühkimata jäetud tolm ka igavese pereõnne tagab.