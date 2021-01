Järvamaa raamatukogutöötajate andmetel jätkus viimaste aastate suundumus ja endiselt püsisid kõige populaarsemate teoste seas kriminaalromaanid, Türi raamatukogu töötaja Triinu Eplik sõnas, et põhiliselt on viimastel aastatel loetud põhjamaade teoseid.

Samas on Eplik koos kolleegidega täheldanud, et ka huvi uuema eesti ilukirjanduse vastu on suurenenud. Seejuures tahetakse lugeda mitte ainult ajaviitekirjandust, vaid ka auhinnatud raamatuid. Eplik lisas, et inimeste huvi eesti kirjanduse vastu teeb meele rõõmsaks.