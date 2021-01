Uisuväljak avatakse nädala keskel

Petrovits selgitas, et kuna uisuväljak rajatakse Hammerbecki põhikooli staadioni tartaankatte peale, ei tohi sinna uiskudega peale minna enne kui jää on piisavalt paks, et katet mitte vigastada. „Eks nädala algul anname täpsemalt teada, millal uisuväljaku avame,“ lubas ta.

Petrovits ütles, et spordihallis on laenutamiseks 60 paari uiske, mida saab laenutada, kuni hall on avatud. Petrovits lubas, et uiskude laenutamise eest küsitakse arvatavasti sümboolne summa, kas üks või kaks eurot ning ajalist piirangut pole plaanis kehtestada.