Tänavune lumi pole esimene ning siinsed autojuhid oskavad enamasti arvestada libedate teeolude ja kehva nähtavusega hämaratel talvekuudel. Küll aga on PZU Kindlustuse sõnul sagedased juhtumid, kus suuremate veoautode rattakoopast või katuselt ootamatult kukkunud jääkamakad on tekitanud teistele sõidukitele märkimisväärset kahju.

„Õnneks pole üldjuhul selliste jääkamakate põhjustatud kahju üleliia suur ning piirdub mõlgi, kriimustuse või purunenud tuuleklaasiga. Samas tuleb silmas pidada, et eriti pimedal ajal võib sellest tulenev pauk autojuhti tõsiselt ehmatada tekitades seeläbi liiklusohtliku olukorra. Kui suurem jääkamakas satub järel sõitva väiksema auto põhja alla või rattakoopasse, võib tulemuseks olla ka juhitavuse kaotus, mis eriti suurematel kiirustel maanteel liigeldes on äärmiselt liiklusohtlik,“ selgitab PZU sõidukikahjude kahjukäsitluse grupi juht Teet Järv .

Järve sõnul on ka tänavu juba laekunud kahjuteateid säärastest juhtumitest, kuid õnneks on tagajärjed seni olnud leebed. „Näiteks ühel juhul lendas neljarealisel maanteel liikunud kaubareka katuselt jääkamakas kõrval sõitnud kaubaautole purustades nii veoki esi- kui ka juhipoolse ukseklaasi. Antud juhul oli veel tegu suurte autodega, kuid võime ette kujutada, millised oleksid antud olukorras väiksemale autole kukkunud jääkamaka tagajärjed,“ ütles Järv .

Puudulik pikivahe on sageli liiklusõnnetuste põhjuseks ka suveajal, kuid eriti oluline on eessõitva autoga distantsi hoidmine talvel. „Esiteks pikeneb autode pidurdusmaa, teiseks piirab vähene distants eessõitjaga nähtavust ning kolmandaks ülalmainitud jääkamakad, mis rattakoobastesse kogunevad eriti just tihedas lumesajus maanteel liikudes,“ ütles Järv. Tiheda lumesaju korral tasub tegelikult kõigil autojuhtidel, eriti pikemate maanteesõitude puhul, kontrollida ka oma sõiduki rattakoopaid. „Rattakoobastesse kuhjunud jäine segu kulutab ja kahjustab rehve ning võib põhjustada auto alajuhitavust,“ hoiatab Järv.