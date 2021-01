Osale liikumisharjumuste uuringus

Spordiliidu tegevjuht Piret Maaring selgitas, et uuringu eesmärgiks on kaardistada Järvamaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks. „Uuringut hakatakse kasutama tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsil ning selle põhjal on näiteks võimalik luua seoseid inimeste soo, majandusliku ja hariduse tausta, rahvuse ning muude näitajate vahel,“ ütles ta. „Samuti selgitatakse välja asjaolud, mis takistavad inimestel regulaarse liikumisega tegelemast, milline on järvamaalaste enesekriitika, kui haigeks või terveks end peetakse.“

Regionaalne maakonnapõhine uuringuvajadus tuleneb soovist võrrelda Eesti ja Järvamaa elanikkonna liikumisharjumusi ning hoiakuid ja seda kas ja kuidas Järvamaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

Tulemusi on esialgse plaani kohaselt kavas tutvustada aprillis. Sellelaadne uuring on Maaringu teada maakonna ajaloos esimene omataoline ning peaks andma sisendit maakonna tervisedenduse ja liikumisharrastuse arendamiseks.

Uuringu läbiviimiseks kasutatakse Tartu ülikooli Pärnu kolledži abi. Metoodilise mudeli koostamise ning analüüsi eest vastutab sotsiaaltöö osakonna statistikaassistent Kandela Õun. Järvamaa spordiliidu rolliks on uuringu küsimustiku levitamine ning tutvustamine.

Piret Maaring sõnas, et uuringus osalemine peaks olema meie maakonna inimestele oluline, sest siis saaks edaspidi omavalitsused neile pakkuda paremaid, sobivamaid sportimistingimusi ja ning lahedaid spordivõistlusi. „Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on,“ lisas ta.

„Küsitlus on mõeldud täitmiseks igale Järvamaa elanikule, seega olete oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma Järvamaa sõprade ja tuttavate seas,“ kutsus ta. „Kavandatava Järvamaa uuringu sihtgrupi vanuseks on 15-79 eluaastat. Esindusliku valimi suuruseks on statistilistele näitajatele tuginedes 378 isikut, kuid eesmärk on koguda vastuseid vähemalt 500 – 1000 vastajalt.“