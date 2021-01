Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein ütles, et Eesti erinevates piirkondades on jääolud väga erinevad ja esmaspäevase seisuga on Eestis olukord, kus veel kehtib jääl viibimise keeld.

"Oleme teadlikud, et mõnede veekogude jääpaksus on piisav, et seal viibimine oleks ohutu ning jääl viibimise keelu üle vaatamine on töös," lisas Voltein.