Üleriigiliselt on seoses koroonaviiruse levikust tingitud ohu tõttu tuntavalt soiku jäänud kultuurielu ning seega tuleb kultuuritöötajatel leida muid tegevusi. Järva-Jaani kultuurimajas on seda aega kasutatud näiteks remonditööde tegemiseks, ent muude tegemiste kõrvalt on paberile saanud ka näidend.