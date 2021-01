Olen lapsevanemana pikalt jälginud Türi valla arengut ning olnud toeks vilistlase ja hoolekogu liikmena väikese kodukooli tegemistele. Olen sündinud Väätsal ja kasvatan oma kolme last koduvalla võtmes. Meie elu oluline osa on kohalik haridus ja võimaluste otsimine, et pakkuda oma lastele parimat. Koduvalda tagasi toovad inimest ikka ainult head pere- ja tööelu arendamise võimalused.