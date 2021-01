Kuue kodu hõlma punane kukk ehk ei hakka

Pereisa Kurmet Jõgiste ütles, et 90 aastat vana maja on puuküttega ning külmal ajal huugavad ahi ja pliit kogu aeg, sest need on maja ainsad küttekolded. «Pliit oli meil väga viletsas seisus ja selle asemel ehitati täitsa uus,» sõnas ta. Kaks korstnat, osa soojamüürist ja ahjust kõpitseti samuti korda.