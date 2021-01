Ilmub kunstnik Ants Viidalepa mälestusteraamat

Raamat koosneb Ants Viidalepa mälestustest, mis on salvestatud aastatel 1994-1995 kunstniku Tallinna ateljees ning digitaliseeritud ja paberile pandud aastail 2015–2020. Raamat koosneb 21st erinevast peatükist, mida ilmestavad maalide ja raamatute illustratsioonide fotod ning perepildid. Esmakordselt on avalikkuse ees ka Ants Viidalepa maali „Paide laadad“ saamislugu, millele on jäädvustatud kunstniku lapsepõlve mälestused.

“Raamatust saame teada, millest sai Viidalepp inspiratsiooni oma elutööks nimetatud maali “Paide laadad” tegemiseks ning kes on pildil kujutatud paidelased. Kunstnik on ise öelnud, et idee jäädvustada lapsepõlve laadamälestused ajalukku tekkis juba algkooli kolmandas klassis, kui kirjutas kirjandit laatadest ning lisas juurde oma joonistused,” rääkis Tiiu Saarist. “Raamatusse on lisatud ka Viidalepa illustreeritud raamatute teadaolev nimekiri ning palju kaasatõmbavaid lugusid 1930ndate elust Paides.“