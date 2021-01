Paidesse tuleb sushiekspert

Paidesse on tulemas sushikokk ja korduvalt ka ise Jaapanis käinud Maria Lilje, kes on olnud mitme sushirestorani peakokk ja pikaaegne koolitaja. Maria on lõpetanud Tallinna ülikooli Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo eriala Jaapani suuna, õppinud ka Tokyo keiserlikus Gakushuin kolledžis ja lõpetanud kokana Tallinna teeninduskooli.