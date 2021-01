Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik pakkus, et talv on tulnud selleks, et jääda. „Arvan, et talv kestab aprillini. Elu on näidanud, et kui jaanuaris sätib talve paika, siis teda jagub ikka mitmeks kuuks,“ põhjendas ta. „Kindel on üks- mulluse aastaga ei saa 2021. aastat juba praegugi võrrelda. Praegu on ikka tunduvalt parem ja see kõik on taganud ka teenuste kvaliteedi- julgen öelda, et Valgehobusemäel on hetkel Eesti parim lumelauapark.“