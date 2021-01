AS Hoolekandeteenused terviseedenduse nõunik Kaisa Renteli sõnul on eelisjärjekorras vaktsineerimine meie klientidele ja töötajatele hea võimalus, sest koroona levikut vaadates on selge, et iga Eesti inimene puutub sellega lõpuks kokku. “Praegustel andmetel soovib meie klientidest vaktsineerida 84%, see arv võib mõne protsendi võrra tõusta. Statistikas loeme ametlikke avaldusi, osade klientide puhul on olemas suuline soov, kuid kirjalik avaldus ei ole veel meieni jõudnud.”