Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel lumised või sõidujälgedes soolalumesegused. Paiguti sajab lund, teed on libedad ning kohati kaetud tuisust tekkinud lumevaaludega. Õhu- ja teetemperatuur on miinuspoolel. Teeolud on talvised ning nõuavad liiklejate tähelepanu ja ettevaatust liiklemisel.