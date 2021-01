Ghana mängumees sai linnameeskonnalt kolmeaastase lepingu

2020. aastal laenulepingu alusel Paide linnameeskonda esindanud Razak tegi sügisel Premium liigas kaasa kümnes mängus ja lõi ühe värava. Yusif on omavanuste MM-finaalturniiridel esindanud nii Ghana U17 kui ka U20 koondist.

Spordidirektor Gert Kams sõnas, et Abdul Razak Yusif tõusis poole hooajaga üheks meeskonna kaitseliini tugitalaks. „Klubina oli meie jaoks väga tähtis Abduli liitumine meeskonnaga pikemaks perioodiks. Abduli näol on tegemist modernse kaitsemängijaga, kes suudab hästi kaitsta, julgelt palliga mängida ning on väga hea mängulugemise ja agilityga.“