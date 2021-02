„Tänases Eestis hukub tulekahjudes ja upub vees kokku ikka veel ligi sada inimest aastas ja seda on liiga palju. Ainult hoolides, koostööd tehes ja ennetades saame need arvud väiksemaks,“ rääkis siseminister Alar Laneman. „Kipume koroonakriisis elades ära unustama, et meie elu võivad mõjutada ka teised, n-ö tavapärasemad hädaolukorrad. Kuigi Eesti eri paigus võib ette tulla erinevaid olukordi, siis on just karmid ilmastikuolud need, mis meie elanikke kõige rohkem puudutavad. Ma näen, et koroonakriisi tõttu on Eesti elanikud hakanud mõistma ka teiste kriiside võimalikkust ja nendeks paremini valmistuma,“ lisas Laneman.