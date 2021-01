Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe kinnitas, et Aravete ja Suure-Jaani sularahaautomaatide ründamise tõttu kuulutati kahtlustatavad üle Euroopa tagaotsitavateks juba möödunud aasta kevadel. "Novembris peeti nad Ukrainas kinni," sõnas ta. "Tegu on kolmekümnendates eluaastates välismaalastega, keda Eestis varem karistatud ei ole, küll aga on nad kokku puutunud õiguskaitseasutustega mujal Euroopas. Taotleme kahtlustatavate üleandmist Eestile, kuid nad ei ole veel siia saabunud ning neid ei ole siin kriminaalasjaga seoses üle kuulatud. Uurimine jätkub."