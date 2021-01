Ilmateenistuse lumekaardilt on näha, et Türil on 13. jaanuari seisuga lumikatte paksuseks 24 sentimeetrit. See teeb kevadpealinnast ka Eesti ühe lumerikkaima piirkonna, veel paksem on lumevaip Põlvamaal Tuulemäel (28 sentimeetrit) ning Lääne-Virumaal Tudu kandis (27 sentimeetrit).