Lähemalt uurides selgub, et latern on laotud piklikest erivärvilistest jääplokkidest. Kabala lasteaia õpetaja Külli Huopolainen rääkis, et laterna valmistamiseks kasutatud jääplokid valmisid õppetöö käigus. Nimelt võeti lähema uurimise alla, mis juhtub veega kui see külma kätte jätta. Vastuseid otsisti ka küsimusele, et kui vette eelnevalt värvainet lisada, siis kas ka jäätumisel värvid säilivad.