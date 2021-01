Paus kultuurielus kulub remondile

Eelmise aasta märtsis, mil üle riigi kehtima hakanud eriolukord muu elu kõrval ka kultuuriasutused sundpausile pani, kasutasid Järva-Jaani kultuurimaja töötajad seda aega remondiks. Nüüd, ligi aasta hiljem, on kohaliku kultuuritempli ürituste kalender endiselt hõre, ent taaskord on hoones sagimist rohkem – remont on jõudnud elektritöödeni.