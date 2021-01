Aravete aleviku KETE piirkonna laste vanemad olid nördinud, et uuest aastast alates ei sõiduta buss enam lapsi paari kilomeetri kaugusele kooli. Eriti pahandas vanemaid see, et keegi polnud muudatusest teada andnud.

Lapsevanem Meelika Kalaus sõnas, et tema perest käib hommikuti bussiga kooli kaks last. Lapsed kasutavad bussi 90 protsenti ajast, üksnes kevadel ja sügisel käivad vahel koolis ka jalgrattaga. Autoga on Kalaus lapsi kooli viinud nendel harvadel kordadel, kui nad on bussist maha jäänud.