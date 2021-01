Muhammed Sanneh: „Olen väga tänulik, et Paide andis mulle võimaluse end Banikus proovile panna. Mul on olnud Paides kaks suurepärast aastat ning hindan iga hetke, mida nende aastate jooksul kogesin. Soovin Paidele algavaks hooajaks häid õnnestumisi. Loomulikult hoian Ostravas olles meeskonnakaaslastele pöialt ja nii mängudel kui tulemustel silma peal – see on endiselt ju minu klubi! Ma loodan, et meie suurepärased fännid toetavad meeskonda sama häälekalt nagu eelmistelgi aastatel! Aitäh teile ja kohtumiseni!“

Spordidirektor Gert Kams: „Endise äärekaitsjana märkasin Muhammed Sannehi erilist kvaliteeti sellest hetkest, kui ta Paidega liitus. Tema kaitsetehnika ja kaitsvad omadused torkasid kohe silma. Läbi nende kahe hooaja Paide Linnameeskonnas arenes Muhammed väga silmatorkavalt. Tema vastu on olnud väga suur huvi läbi selle aja, kui ta meie klubis on mänginud, kuid nüüd on jõudnud kätte hetk järgmiseks sammuks. Hea on tõdeda, et meie mängijate vastu on huvi üha tugevamatest liigadest!"