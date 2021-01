Paide kino ootab lõunasele seansile

Tüdrukutel tuleb unustada oma esimesed romantilised tunded, sest nad peavad ennast täielikult pühendama tantsule. Balletimaailm on aga julm. Kadedus, intriigid, julm konkurents ja isegi reetmine – see on ränk hind, mida tüdrukutel tuleb kuulsuse ja edu eest maksta.