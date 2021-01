Sarnaselt mitmete teiste põllumajandusmaastike lindudega on Eestis väga levinud ja tavalise linnuliigi kuldnoka arvukus kogu maailmas kahanemas. Põhjuseks on intensiivistunud maaharimine. Siiski levib ka arvamus, et kuldnokkade arvukuse kahanemise on tinginud suurenenud röövlindude populatsioon.