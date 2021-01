Pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolaniisked. Sõidujäljed on puhtad, kuid sõidujälgede vahed paljudes kohtades soolalumised. Väiksematel teedel on teeolud jätkuvalt talvised, arvestada tuleb kinnisõidetud lumega. Kohati esineb pinnatuisku.