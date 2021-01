Kaasuskonkursi žürii esimees ja riigikohtunik Kalev Saare avaldas lootust, et konkursil osalemine andis kõigile juurde ühe hea kogemuse, avardas osalejate arusaamu nii õigusest, õiglusest, põhiseadusest ja selles sisalduvates väärtustest, samuti ka kohtuniku ja kohtute tööst õiguse mõistmisel. "Soovin et õpilased säilitaksid julguse mõelda ja tegutseda oma sisemisest õiglustundest lähtuvalt, oma seisukohti välja öelda ja neid ka argumenteerida,“ lausu ta.

Konkursi raames said õpilased valiku teha kolme elulise kaasuse hulgast. Nii tsiviilõiguse kui ka haldusõiguse kaasused olid seotud olukordadega koroonaviiruse tingimustes, kus nakkusohu korral suletakse kaubanduskeskuseid ning valvatakse selle üle, et ei toimuks lubamatuid kogunemisi. Karistusõiguse kaasus puudutas alkoholi liigtarbimist ja seda, mida isik või tema lähedased võivad ette võtta, et sõltuvusse sattunut sellest eemale hoida.

Mikson märkis, et esimesel aastal õnnestus koolil edukalt samal konkursil osaleda Daily Raudsepaga. "Sel aastal saatsid konkursile oma tööd mitu tublit õpilast, kelle töödest nägin koheselt suurimat potensiaali just Deisy Nursi omal," märkis ta.

Seetõttu tegi Mikson Nursi ja tema kokkupandud kaasusega natuke rohkem tööd ja vaev tasus ennast ära. "Gümnaasiumiastmes esimene koht - see on väga suur saavutus", kiitis ta.

Riigikohtu kommunikatsioonijuht Iris Raudsik edastas ka mõned hindajate kommentaarid Deisy Nursi töö kohta. Žürii tõi Nursi töö juures välja, et selles on väga põhjalikult selgitatud eriolukorra aluseid ja need seotud igaühe põhiõigustega. Kirjutaja on toonud välja arvukalt asjakohaseid põhiõiguseid, mida on omavahel edukalt võrreldud ja nende vahel tasakaal leitud. Hästi ja loogiliselt struktureeritud mõttekäik.