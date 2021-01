Rahvastikuminister Riina Solman kommenteeris eelmise aasta kokkuvõtlikke andmeid öeldes, et rõõmu teeb esialgsetel andmetel sel aastal oluliselt kasvanud neljandate laste südide arv, kuigi mõningast kasvu oli märgata juba ka 2019. a teisel poolaastal. „Neljandate laste sündide arvu kasv 2020. aastal on hea uudis üldise ootuspärase sündide vähenemise kõrval. See tasandab ootuspärase sündide arvu vähenemise proportsionaalseks sünnituseas olevate naiste arvu vähenemisega,“ ütles Solman. „Üldiselt annavad aga 2020. aasta andmed selge sõnumi, et rahvastikupoliitilisi meetmeid, millega toetada perede soovi lapsi saada, peab pidevalt edasi arendama. Loodan, et järgmisele valitsusele on lastega perede heaolu ja meie rahva järelkasvu toetamise küsimused sama prioriteetsed nagu need olid minu kui rahvastikuministri ning tegelikult kogu lahkuva valituse jaoks,“ lisas Solman.