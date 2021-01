Paide linnapea Priit Värk selgitas, et alates varahommikust on oldud pidevas kontaktis koolidirektori Vello Talviste ja Terviseametiga ning konsulteerimise tulemusena leiti, et ainus lahendusvõimalus on osadel klassidel minna üle distantsõppele. „Arvestades sellega, et viimastel päevadel on küll üleriigiline nakatumiste arv stabiliseerunud, kuid see-eest on tõusuteel COVID-19 positiivsete arv haridusasutustes, siis sellest lähtuvalt otsustasimegi koos Terviseametiga rakendada distantsõpet,“ kommenteeris Värk.