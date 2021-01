PPA valmisoleku ja reageerimise büroo mereturvalisuse grupi juht Marge Kohtla sõnul kaitseb tervisekontrolli läbimine ja oma tervise jälgimine eelkõige vabatahtlikku ennast. „Merepääste on füüsiliselt ja ka vaimselt raske ala ning väljakutsetel võib alati tulla ette midagi ootamatut – ilm ja meri, aga ka sündmus ise võivad hetkega muutuda. Vabatahtlikud merepäästjad on meie jaoks võrdväärsed partnerid, keda kaasame aastas pea pooltele merel juhtunud sündmustele. Peame olema kindlad, et merepäästjad, kelle saadame sündmust lahendama, on pädevad ja võimekad ka keerulistes oludes hakkama saama. Kõige tähtsam on, et inimesed merelt tervena tagasi jõuaksid ega paneks end ülemääraselt ohtu. Seetõttu on tähtis, et ka arst annab hinnangu, et inimese tervis võimaldab tal kõrge riskiga töös osaleda,“ selgitas Kohtla.