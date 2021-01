CNG-tankla rajas JetGas OÜ. Ettevõtte juhatuse liige Janek Parkman selgitas, et üks osa gaasist tuleb Paidesse rohegaasina Viljandimaalt Koksvere külas asuvast biometaanijaamast, kus kütust toodetakse lägast, silost ja sõnnikust. «Teine osa on fossiilne gaas, mis jõuab meieni vedelal kujul ehk LNGna (veeldatud maagaas – toim). See surutakse kohapeal kõrge rõhu alla ja aurustatakse ehk tehakse gaasiliseks,» selgitas ta.