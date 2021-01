Märgikoguga käib kaasas ajalugu

Välja on pandud Kaljo Ehasalu nõukogudeaegsete majandite märkide kogu. Selles haruldases kollektsioonis on koht kolhooside, sovhooside ja kalurikolhooside märkidel igast Eestimaa nurgast Setumaast Saaremaani endisest Paide rajoonist rääkimata.

Mõnelegi võib uudisena tulla, et kõiksuguste märkide kogumine on kollektsionääride hulgas kauane tava. Omaaegsed kolhooside-sovhooside sümboolikaga rinnamärgid polnud sugugi lihtsad alumiiniumist või õhukesest plekist pressitud sümbolid, vaid neil on suur kunstiline väärtus.