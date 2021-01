Järgmisest neljapäevast jäävad Türi Rimi uksed suletuks, sest seal algavad ulatuslikud remondi- ja sisustustööd. See tähendab, et poes on lähipäevil soodushindadega lõpumüük. Järgmise nädala teisipäevast neljapäevani on kõik kaubad kuni kolmandiku võrra soodsamate hindadega.