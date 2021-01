2020 oli päikeseenergia vallas murranguline aasta

„2021. aastale ettevaatavalt saab öelda, et inimeste usaldus päikeseenergia vastu on kinnistunud. Kasulik investeering loob kliendile võimaluse ise rohelist elektrit toota. Näeme, et järjest enam kliente tunneb huvi ka autonoomsete lahenduste vastu, mistõttu näeme suurt potentsiaali ka salvestusteenuse pakkumiseks. See kõik tundub uus, aga see on juba tänane või homne päev,“ lisas Kärmas.