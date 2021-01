ATVga rallijaid leidub ka Paides. Pilt on tehtud Peetri pargis. FOTO: Erakogu

See oli eelmisel nädalal, mil Türi spordiklubide liit andis teada, et hommikul sõitis rull Tolli metsa suusaraja põhja üle ja suusatajad on oodatud. Järgmisena pidi Türi põhikooli staadionile kesklinnas valmima suusarada lastele. Kuid veel sama päeva õhtul võttis keegi nõuks staadionil ATVga ringi rallida ja nullis sellega rajameistrite plaani.